При каких условиях украинцы будут возвращаться домой и выезжать - исследование

Украинские мигранты имеют разные настроения относительно возвращения в Украину, что зависит от их уровня адаптации к жизни в странах временного пребывания или других факторов.

Об этом говорится в миграционном исследовании Gradus Research

Большинство опрошенных украинских мигрантов (64%) не адаптировались к жизни в странах временного пребывания, поэтому намерены вернуться, но не могут определиться со сроками

Фактор адаптации существенно влияет на намерение вернуться обратно в Украину, о котором отметили 55% респондентов. И больше всего стремятся вернуться те мигранты, которые работают удаленно на украинские компании (70%) или являются временно нетрудоустроенными (68%).

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Опосредованно влияет на адаптацию и пережитый опыт агрессивного поведения со стороны резидентов стран временного пребывания: около четверти опрошенных (23%) отметили, что сталкивались с его проявлениями.

Для 36% опрошенных украинских мигрантов важно наличие финансовой помощи в Украине на время возвращения, а для 33% - возможность получения или обустройства жилья в безопасных регионах Украины.

Около четверти респондентов (27%), зато готовы эмигрировать обратно в случае усиления противовоздушной обороны Украины.

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Но тем не менее, 60% опрошенных чувствуют личную безопасность за рубежом, и несколько больше (65%) спокойны за безопасность своих детей, и для них это становится весомым сдерживающим фактором к возвращению.

Что касается ожидаемых сроков обратной миграции, то подавляющее большинство респондентов (62%) не готовы назвать точные даты.

В то же время, основные push-факторы к возможной миграции украинцев - безопасностные

А именно угроза собственной жизни и здоровью или близких (76%), возможная оккупация региона проживания (72%) и отсутствие или потеря жилья (63%).

После жизненно критических факторов, которые могут стимулировать людей релоцироваться, следует неуверенность относительно будущего для своих детей (58%).

Экономическая правда