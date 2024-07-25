Украинцы снимают батареи с Tesla, чтобы заживить дома светом - Financial Times

В Киеве старые электромобили Tesla превращают в источники питания для домов и бизнеса: ответ на постоянные отключения электроэнергии, вызванные российскими атаками на энергетическую систему Украины.

Об этом пишет газета Financial Times.

Предприниматель Александр Бенца, который ранее занимался импортом и ремонтом поврежденных Tesla, теперь перепрофилировал свой бизнес. Он вместе с командой разбирает старые электромобили и превращает их аккумуляторы в автономные системы питания.

"Старая Tesla, включая стоимость доставки, будет стоить почти 10 000 долларов. А вы можете превратить ее в 12 батарей, а также продать запчасти", - говорит он. Он назвал свой бренд "Украинские автономные системы".

Реклама:

Каждая такая система может обеспечить электроэнергией обычную квартиру на 10 часов, что является критически важным во время длительных отключений света. Часть систем Бенца продает армии без наценки, остальные продается гражданским.

Спрос на такие системы стремительно растет, особенно с приближением зимы, когда ожидаются еще большие проблемы с электроснабжением.

"То, что мы видим сейчас, - это лишь маленькая, маленькая, маленькая частичка. То, что мы увидим зимой, будет очень большой проблемой", - сказал Бенца.

Реклама:

Аналитики прогнозируют, что перебои со светом будут продолжаться до завершения войны, поскольку восстановление энергетической инфраструктуры не успевает за темпами разрушений.

Экономическая правда.