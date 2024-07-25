Нацбанк оставил без изменений учетную ставку

Правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

"Учитывая необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка и приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте, Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на постепенное снижение ставок по гривневым депозитам и ОВГЗ, их доходность пока обеспечивает защиту гривневых сбережений населения от инфляции. Ставки по этим инструментам превышают прогнозируемый НБУ уровень инфляции и уровень инфляционных ожиданий домохозяйств.

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"В то же время в июне рост объемов срочных гривневых депозитов населения приостановился. Учитывая, что дальнейшее ускорение инфляции может привести к ухудшению ожиданий и снижению реальной доходности гривневых инструментов, целесообразным является сохранение учетной ставки на уровне 13%", - продолжили в пресс-службе.

При этом, базовый сценарий прогноза предусматривает возобновление цикла снижения учетной ставки только в начале 2025 года.

Если риски для инфляционного развития и валютного рынка ослабнут, в частности вследствие возможного получения Украиной больших объемов финансовой поддержки, НБУ рассмотрит возможность быстрого восстановления цикла снижения учетной ставки.

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В то же время в случае существенного роста ценового давления и появления рисков разбалансировки ожиданий НБУ будет готов усилить монетарную политику.

Экономическая правда.