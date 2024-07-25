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Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть петицию о запрете повышения цен на свет

Четверг, 25 июля 2024, 13:44 - Артур Крыжный

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть петицию о запрете повышения цен на электроэнергию в условиях войны.

Об этом говорится в ответе президента Украины на соответствующую петицию.

"Учитывая социальную значимость поднятого вопроса я обратился к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию (о запрете повышения цен на электроэнергию в условиях войны - ЭП)", - говорится в ответе президента на петицию.

Зеленский отметил, что именно Правительство Украины обеспечивает проведение государственной ценовой политики и социальную защиту граждан, осуществляет государственное регулирование ценообразования и управления объектами государственной собственности.

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Также, Кабинетом Министров Украины реализуется программа жилищных субсидий для помощи социально уязвимым категориям населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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