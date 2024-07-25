Китай разместит облигаций на 41 миллиард долларов, чтобы стимулировать потребление

Китайские власти разместят ультра длинные долговые облигации для стимулирования экономического восстановления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию по вопросам развития и реформ.

Китай выделит 300 млрд юаней (41,40 млрд долл) в виде сверхдлинных казначейских облигаций для поддержки программы модернизации оборудования и возвращения потребительских товаров.

Отмечается, что это шаг для стимулирования экономического восстановления.

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Около половины запланированных облигационных займов будет использовано для поддержки возврата потребительских товаров

Китай увеличит субсидии для квалифицированных покупателей новых энергетических легковых автомобилей до 15 000-20 000 юаней каждая, согласно сообщению.

Сообщается, что покупатели некоторых бытовых приборов, включая телевизоры, кондиционеры и компьютеры, получат субсидии, эквивалентные 15%-20% от их цены, но субсидия на каждую единицу не будет превышать 2 000 юаней.

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В сообщении также добавляют, что власти запретят местным органам власти использовать средства от облигаций для погашения местного долга и сбалансирования местных бюджетов.

В этом году Китай планирует продать 1 трлн юаней специальных казначейских облигаций в рамках усилий властей по возрождению ключевых секторов экономики, переживающей кризис.

Согласно сообщению, Китай снизит требования к проектным заявкам для использования сверхдлинных специальных казначейских облигаций для поддержки модернизации оборудования малых и средних фирм.

Экономическая правда