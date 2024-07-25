Стоянки в Киеве можно арендовать онлайн: первые аукционы

"Киевтранспарксервис" объявил первые аукционы на аренду парковочных площадок. Ранее их сдавали в аренду через прямые договоры.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.Продажи.

Отмечается, что коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" начало сдавать парковочные площадки в аренду исключительно через конкурентные электронные торги. Первые два аукциона объявили в системе Prozorro.Продажи.

В сообщении добавляют, что "Киевтранспарксервис" - единственный оператор по парковке транспортных средств в Киеве.

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Ранее коммунальное предприятие заключало прямые договоры с арендаторами. Оно надеется, что переход к конкурентной процедуре отбора контрагентов позволит увеличить доход от стоянок.

Первые лоты находятся в Голосеевском районе на юге Киева:

площадка на проспекте Науки, 119б, имеющая 31 платное место и три бесплатных места для людей с инвалидностью. Цена одного паркоместа в день стартует от 6,5 грн;

площадка на улице Саперно-Слободская, 8-10, на 60 мест для платной парковки и семь мест для бесплатной парковки людей с инвалидностью. Стартовая стоимость одного паркоместа в день - 6,5 грн.

Торги запланированы на 30 июля.

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Экономическая правда.