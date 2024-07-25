В России упала рентабельность продажи бензина: рекордно высокие цены еще вырастут 

В России рентабельность продажи бензина Аи-95 на автозаправочных станциях ушла в минус.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Издание отмечает, что в условиях рекордно высоких оптовых цен на Аи-95 в этом году операторы АЗС начали нести убытки при продаже этой марки бензина.

По данным аналитиков, в среднем по РФ чистая маржа продаж Аи-95 на АЗС опустилась до минус 1,2 руб. за литр.

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"Ключевой причиной роста оптовых цен на Аи-95 остаются низкие темпы роста производства относительно быстро растущего спроса. Ситуация вынуждает операторов АЗС быстрее повышать цены", - пишет "Коммерсант"

Напомним:

Правительство России возвращает запрет на вывоз из страны бензина, ведь на оптовом рынке цены взлетели на десятки процентов с начала года и возник дефицит марки Аи-95.

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Экономическая правда