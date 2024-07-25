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Нацбанк немного повысил курс гривны

Четверг, 25 июля 2024, 09:00 - Виктор Волокита

Национальный банк Украины установил на 25 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2174 грн/$. 

Об этом сообщает Minfin.com.ua

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

НБУ на 25 июля установил официальный курс евро на уровне 44,70 грн (на 24 июля курс был установлен на уровне 44,76 грн). Европейская валюта подешевела на 6 копеек.

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Экономическая правда

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