ВАКС разрешил национализировать завод "Винницабытхим" российского олигарха

Высший антикоррупционный суд 24 июля удовлетворил исковое заявление о взыскании в доход государства завода "Винницабытхим", который принадлежит подсанкционному российскому АО "Невская косметика".

Об этом сообщило Министерство юстиции.

ВАКС в доход государства взыскал 100% акций украинского ЧАО "Винницабытхим", которое осуществляет производство косметических средств и бытовой химии на территории Украины.

Как говорится в сообщении, АО "Невская Косметика" является российским производителем косметической продукции, мыла, моющих средств, бытовой химии, в частности, таких брендов как "Ушатый нянь", "Мистер чистер", "Sarma".

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Как пишет LIGA.net, ее владельцем является российский олигарх, член партии "Единая Россия" Владимир Плесовских. Компания "Невская косметика", принадлежащая Плесовским, приобрела Винницапобутхим у его топ-менеджмента в 2006 году.

После начала полномасштабной российской агрессии предприятие сначала арестовали, а затем передали в управление компании "Крайтекс-Сервис" из группы Afina Руслана Шостака и Валерия Киптика. Новый управляющий украинизировал главный бренд предприятия, теперь это "Вухастик".

Крайтекс-Сервис считает, что национализация предприятия может остановить производство на полгода.

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Напомним:

В июне Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск с просьбой взыскать в доход государства 100% акций частного акционерного общества "Винницабытхим", которое принадлежит российской компании "Невская косметика".

Экономическая правда