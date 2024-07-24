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Львов возьмет 60 миллионов кредита на строительство крематория

Среда, 24 июля 2024, 19:51 - Виктор Волокита

Львовское коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба" возьмет кредит на строительство здания крематория на территории Голосковского кладбища в г. Львове. 

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Коммунальное предприятие планирует получить кредит в размере не более 60 млн грн, в форме невозобновляемой кредитной линии в одном из государственных банков, который готов предоставить льготный кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Выбор банка и текст договора будет согласовываться с депутатами", - рассказал Орест Тимчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета.

По его словам, необходимость крематория во Львове является актуальной по нескольким причинам:

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ограниченность места на кладбищах. Львов имеет ограниченные площади для новых кладбищ, а расширение существующих кладбищ является проблематичным из-за плотной застройки города и ограниченной доступности земли;

кремация является более экологичным вариантом, чем традиционное захоронение, она уменьшает нагрузку на почву, подземные воды и воздух;

захоронение урны с прахом, является более дешевым вариантом по сравнению с традиционным захоронением.

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Напомним:

Проект здания крематория на территории Голосковского кладбища был выбран на Всеукраинском открытом архитектурном конкурсе в 2021 году.

Экономическая правда

Львов кредит
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