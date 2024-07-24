Мировые цены на кофе вырастут еще больше - Bloomberg

Несмотря на надежды удешевления мировых сортов кофе, дальше ситуация с ценами будет еще хуже.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как зерна арабики, которым отдают предпочтение кофейные сети, такие как Starbucks, так и более бюджетный сорт робусты, резко выросли в цене из-за серьезных перебоев с поставками из Вьетнама в Бразилию.

По всей цепочке поставок продавцы повышают цены и отказываются от скидок, чтобы защитить свою маржу, и многие предупреждают о дальнейшем росте цен.

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Цены на зерна робусты, используемые для приготовления растворимого кофе, взлетели до самого высокого уровня с 1970-х годов. Высококачественные зерна арабики в начале этого месяца были самыми дорогими за последние два года.

Частично этот рост связан с плохой погодой: Засухи во Вьетнаме, который является мощным производителем робусты, ставят мир на путь дефицита четвертый год подряд, тогда как сухая погода в Бразилии привела к сокращению урожая арабики, поскольку поврежденные деревья дают меньшие бобы.

Разрыв между фьючерсными ценами на эти два сорта является едва ли не самым узким за всю историю, что заставляет компании искать любые менее качественные зерна арабики вместо привычного экономически эффективного сорта робусты, чтобы уменьшить расходы.

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Напомним:

Цены на кофе арабику удерживаются возле двухлетнего максимума на фоне роста проблем с поставками, что грозит повышением стоимости для любителей кофе.

Экономическая правда.