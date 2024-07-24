Прибыль Tesla упала из-за задержки с презентацией роботакси

ТеѕІа Inc. сообщила об очередном квартале неутешительных прибылей и подтвердила, что долгожданная презентация автономных такси была отложена, что поставило под угрозу бешеный рост акций автопроизводителя.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Генеральный директор Илон Маск отложил демонстрацию прототипов роботакси примерно на два месяца до октября. Акции Tesla упали на 8,7% после закрытия торгов во вторник.

Теперь Tesla представит роботакси 10 октября, и показанные автомобили будут лишь прототипами. Более доступные модели, которые могли бы оживить продажи, пойдут в производство не раньше первой половины следующего года.

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Запланированный завод в Мексике на паузе до окончания президентских выборов в США в ноябре, а человекоподобный робот, который, по прогнозам Маска, поднимет стоимость Tesla до небес, не начнет продаваться до 2026 года.

Такое сочетание отсрочек оставляет инвесторов в выжидательной позиции на фоне падения объемов производства и продаж автомобилей Tesla.

Крупнейший в мире продавец электромобилей с аккумуляторными батареями значительно отстает от темпов 1,8 миллиона поставок в прошлом году и подтвердил, что рост объемов будет "значительно ниже" в 2024 году.

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"Вся эта история о том, что еще впереди", - сказал Джин Мюнстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management.

Экономическая правда.