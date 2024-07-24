Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"

По состоянию на 24 июля Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 10 копеек, евро - на 23 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,33 грн, евро - 44,76 грн (на 23 июля доллар - 41,23 грн, евро - 44,99 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,60 - 41,73 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,25 - 45,50 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,75 грн (курс на 23 июля - 41,30 - 41,80 грн);

Евро - 44,83 - 45,55 грн (курс на 23 июля - 45,00 - 45,65 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,80 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,80 грн;

Райффайзен банк - 41,30 - 41,74 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,667 грн за доллар, monobank - 41,649 грн.

Экономическая правда.