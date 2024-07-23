БЭБ в 6 раз увеличило возмещение убытков государству в рамках уголовных производств
Вторник, 23 июля 2024, 20:02 -
Детективы Бюро экономической безопасности Украины с начала 2024 года в направленных в суд уголовных производствах обеспечили возмещение в бюджет 3,4 млрд грн. За весь 2023 год эта сумма составила 544 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Наиболее резонансными в первом полугодии 2024 года были:
- дело об уклонении от уплаты акцизного налога и налога на прибыль компанией "Укртатнафта";
- разоблачение компании по производству биоэтанола в уклонении от уплаты ориентировочно 324 млн грн акцизного налога;
- дело об уклонении от уплаты более 1,2 млрд грн налогов должностными лицами ЧАО "Полтавский ГОК";
- уголовное производство начато по факту умышленного уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора. Сейчас предприятие частично возместило убытки, нанесенные Государственному бюджету Украины и уплатило 500 млн грн;
- разоблачение известного дистрибьютора сигарет в легализации 1,3 млрд грн и неуплаты им 300 млн грн налогов. Сейчас дело направлено в суд;
- объявление подозрения фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов и избрание ему меры пресечения в виде залога в размере более 121 млн грн.
Отмечается, что за полгода в рамках досудебных расследований объявлено 489 подозрений, направлено в суд 372 дела. Из них 22 уголовных производства, совершенных организованными группами и преступными организациями в отношении 90 человек.
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Экономическая правда.
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