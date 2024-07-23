Spotify заявил о рекордной квартальной прибыли

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Spotify опубликовал рекордную квартальную прибыль, немного опередив ожидания, что привело к росту его акций более чем на 14% на предыдущих торгах.

Об этом сообщает Reuters.

Прибыль выросла на 45% по сравнению с предыдущим годом до 1,21 млрд долл, что немного превысило ожидания аналитиков. Прибыль на акцию в 1.44 долл также превзошла прогнозы в 1.15 долл.

Сообщается, что в прошлом году шведский гигант потокового аудио пытался сократить расходы за счет увольнений и урезания маркетингового бюджета, одновременно пытаясь расширить свою базу пользователей за счет промоакций и новых инвестиций в подкасты.

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Во втором квартале 2024 года количество платных подписчиков Spotify выросло до 246 миллионов, что немного превысило ожидания.

Отмечается, что выручка выросла на 20% до 3,81 млрд евро за второй квартал 2024 года, что немного ниже прогноза аналитиков в 3,82 млрд евро. Компания не достигла собственной цели по ежемесячному количеству активных пользователей.

Ранее Spotify заявлял, что имеет целью достичь 631 миллиона ежемесячных активных пользователей, но по итогам квартала достиг лишь 626 миллионов.

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Напомним:

Стриминговый сервис Spotify в 2023 году выплатил исполнителям 9 млрд долл роялти.