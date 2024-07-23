Ближе к цифровому рынку с ЕС: правительство приняло постановление о е-доверительных услугах

Кабинет министров поддержал постановление, которое утверждает обязательный для хранения перечень документов, полученных в результате предоставления электронных доверительных услуг.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Кроме того, постановление регулирует процесс передачи полномочий по предоставлению этих услуг, если предыдущий поставщик прекращает деятельность", - отметили в министерстве.

Это, как говорится в сообщении, обеспечит приведение в соответствие с Законом Украины "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах" и ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС.

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"Принятие постановления позволяет четко регулировать предоставление е-доверительных услуг и приближает украинское законодательство к требованиям европейских и международных стандартов. А также позволяет ввести механизм непрерывного предоставления е-доверительных услуг в случае прекращения деятельности отдельного поставщика", - добавили в пресс-службе министерства.

Экономическая правда