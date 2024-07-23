Госрезервы, разминирование и регулирование цен. Что в новой стратегии продовольственной безопасности?

Кабинет министров на заседании во вторник утвердил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года. Среди предложенных мер - создание госрезервов, разминирование угодий и возможное регулирование цен на еду.

Документ с утвержденной стратегией есть в распоряжении ЭП.

В правительстве перечисляют основные вызовы для продовольственной безопасности Украины: нарушены цепи поставок, ограниченные возможности экспорта морем (порты Николаева, Херсона пока не работают, порт Мариуполя - в оккупации), заминированные территории и сложность обеспечения базовых потребностей в прифронтовых регионах. Также проблемами являются разрушенная система орошения на Юге на площади 500 тыс га в результате теракта на Каховской ГЭС, разрушение производственных мощностей и уменьшение производства на действующих.

Последние годы расходы на еду занимают все большую долю в расходах домохозяйств. Последние доступные данные Госстата свидетельствуют о том, что в 2021 году в среднем за месяц украинцы тратили 50,1% доходов на еду. Из-за стремительной инфляции в 2022-23 годах, в частности на продовольственные товары, доля могла вырасти.

Реклама:

Высокая доля продовольствия в структуре расходов домохозяйств свойственна странам с развивающейся экономикой, к которым относится и Украина. В среднем речь идет о 42%. Для сравнения, в странах ЕС эта доля составляет 14,3%. Согласно стратегии, в Украине ее стремятся уменьшить до 45% к 2027 году.

Документ определяет три стратегические цели.

Первой является наполнение рынка агропродукции. Это будут делать путем поддержки производителей, в частности производителей органической продукции, чтобы постепенно замещать импорт этих продуктов, и восстановления предприятий пищевой промышленности. Также для выполнения цели планируют усиливать сотрудничество со странами ЕС и США, Британией и Канадой, а также развивать сотрудничество со странами Азии "с особым акцентом на расширении сотрудничества в аграрной сфере с Китайской Народной Республикой".

Реклама:

Второй целью является обеспечить доступность продовольствия для всех, уменьшение доли продовольствия в структуре расходов украинцев. Для этого необходимы механизмы реализации эффективного регулирования рынков с/х продукции и пищевых продуктов. В частности, здесь речь идет о возможном государственном регулировании цен.

Последняя, третья, цель стратегии является наиболее объемной - обеспечение безопасностной компоненты продовольственной безопасности. Ключевыми составляющими цели являются создание и наполнение государственных резервов по определенному Кабмином перечню продуктов, создание системы мониторинга продбезопасности, приоритетное разминирование сельхозземель.

Также для выполнения этой цели будут работать над восстановлением логистических цепей и синхронизацией аграрного законодательства Украины с законодательством ЕС в различных сферах, противодействием изменениям климата.

Всего смета стратегии - 4,9 млрд грн ежегодно до 2027 года. Операционный план мероприятий по выполнению стратегии разделен на два этапа: 2024-2026 годы и 2027 год. Несмотря на разные задачи, структура расходов ежегодно прописана одинаковая: 3 млрд грн на разминирование, 700 млн грн на борьбу с болезнями животных, 1 млрд грн на компенсации стоимости сельхозтехники и 200 млн грн на поддержку аграриев.

Правительство также считает, что украинский агропромышленный комплекс может в краткосрочной перспективе стать самым привлекательным инвестиционным портфелем, который оценивается в 57 млрд долларов. Среди приоритетных направлений - ирригация, элеваторы, биогаз, готовая продукция (овощи, фрукты, молочные и мясные продукты), семена и сельхозтехника, продукты глубокой переработки.