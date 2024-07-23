"Энергоатом" заключил кредитное соглашение на 9,5 млрд на поставки ядерного топлива от Urenco
НАЭК "Энергоатом" и консорциум международных банков, состоящий из Deutsche Bank AG и Barclays Bank PLC, 17 июля 2024 года заключили кредитное соглашение на сумму 181 млн фунтов стерлингов (9,5 млрд грн.)
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Цель кредита - обеспечить выполнение договора между НАЭК "Энергоатом" и Urenco по вопросам закупки ядерного топлива.
В частности, как говорится в сообщении, средства будут использоваться для финансирования поставок ядерных материалов - обогащенного и природного гексафторида урана - по указанному контракту.
"Договоренности предусматривают поставки ядерных материалов до 2035 года с возможностью пролонгации контракта до 2043 года. Кредит предоставляется на 5 лет под гарантию Правительства Великобритании (через экспортное кредитное агентство UKEF)", - сообщили в Минэнерго.
Напомним:
В ноябре 2023 года НАЭК "Энергоатом" и Urenco подписали контракт о поставках обогащенного уранового продукта для украинских АЭС.
Экономическая правда.