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"Энергоатом" заключил кредитное соглашение на 9,5 млрд на поставки ядерного топлива от Urenco 

Вторник, 23 июля 2024, 10:28 - Виктор Волокита

НАЭК "Энергоатом" и консорциум международных банков, состоящий из Deutsche Bank AG и Barclays Bank PLC, 17 июля 2024 года заключили кредитное соглашение на сумму 181 млн фунтов стерлингов (9,5 млрд грн.)

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 

Цель кредита - обеспечить выполнение договора между НАЭК "Энергоатом" и Urenco по вопросам закупки ядерного топлива. 

В частности, как говорится в сообщении, средства будут использоваться для финансирования поставок ядерных материалов - обогащенного и природного гексафторида урана - по указанному контракту. 

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"Договоренности предусматривают поставки ядерных материалов до 2035 года с возможностью пролонгации контракта до 2043 года. Кредит предоставляется на 5 лет под гарантию Правительства Великобритании (через экспортное кредитное агентство UKEF)", - сообщили в Минэнерго. 

Напомним: 

В ноябре 2023 года НАЭК "Энергоатом" и Urenco подписали контракт о поставках обогащенного уранового продукта для украинских АЭС.

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Экономическая правда. 

Энергоатом Британия ядерная энергетика
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