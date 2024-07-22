Американский необанк Mercury заблокировал счета украинских предпринимателей
Американский необанк Mercury прекращает поддержку счетов компаний, основатели которых имеют паспорта определенных стран, включая Украину.
Об этом сообщил основатель Petcube и TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк в Facebook.
Отмечается, что из-за недавних изменений Mercury прекращает поддержку счетов компаний, основатели которых имеют паспорта Беларуси, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии, Венесуэлы и Украины. Окончательное закрытие счетов запланировано на 13 августа 2024 года.
Сейчас украинские владельцы счетов будут иметь полный доступ к своему аккаунту до 6 августа. После этого доступ будет ограничен, кроме возможности завершить выплаты средств до полного закрытия счетов 13 августа.
По словам Ажнюка, это не первый случай такой ситуации со стороны американской финансовой системы. Ранее в этом году украинский предприниматель не смог перевести деньги в Украину со своего счета в банке Chase.
Кроме того, в январе 2021 года американский финансовый сервис Robinhood перестал открываться с украинских IP, добавляет Ажнюк.
Экономическая правда.