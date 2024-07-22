Американский необанк Mercury заблокировал счета украинских предпринимателей

Американский необанк Mercury прекращает поддержку счетов компаний, основатели которых имеют паспорта определенных стран, включая Украину.

Об этом сообщил основатель Petcube и TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк в Facebook.

Отмечается, что из-за недавних изменений Mercury прекращает поддержку счетов компаний, основатели которых имеют паспорта Беларуси, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии, Венесуэлы и Украины. Окончательное закрытие счетов запланировано на 13 августа 2024 года.

Сейчас украинские владельцы счетов будут иметь полный доступ к своему аккаунту до 6 августа. После этого доступ будет ограничен, кроме возможности завершить выплаты средств до полного закрытия счетов 13 августа.

Реклама:

По словам Ажнюка, это не первый случай такой ситуации со стороны американской финансовой системы. Ранее в этом году украинский предприниматель не смог перевести деньги в Украину со своего счета в банке Chase.

Кроме того, в январе 2021 года американский финансовый сервис Robinhood перестал открываться с украинских IP, добавляет Ажнюк.

Экономическая правда.

Реклама: