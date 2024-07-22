В Херсоне договорились с USAID о поставке газопоршневых генераторов

В Херсоне договорились с представителями USAID о поставке газопоршневых генераторов - дополнительных источников электрического питания для города.

Об этом сообщает Херсонская ОВА по итогам онлайн-совещания с участием представителей Агентства США по международному развитию (USAID) и заместителя начальника Херсонской ОГА Антона Самойленко.

"По результатам обсуждения были достигнуты договоренности с представителями USAID по поставке газопоршневых генераторов в Херсон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газопоршневые установки будут генерировать электроэнергию прежде всего для предприятий критической инфраструктуры, что позволит городу иметь бесперебойное теплоснабжение в условиях аварийных или плановых отключений электроэнергии.

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"Кроме того, произведенная установками электрическая энергия может отпускаться в сеть для других потребителей, что может уменьшить дефицит в энергосистеме в пиковые часы", - добавили в ОВА.

Экономическая правда