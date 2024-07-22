"Дія" будет указывать причину отказа перерегистрации авто
Понедельник, 22 июля 2024, 19:17 -
Минцифра совместно с МВД и сервисными центрами доработала водительские услуги. Теперь "Дія" будет указывать причину, если украинцам вдруг будет отказано в перерегистрации авто.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Раньше, чтобы узнать причину, надо было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений", - написал Федоров.
Согласно его сообщению, чтобы избежать перекупов, продать через "Дію" можно только одно авто.
Реклама:
Напомним:
Украинцы уже более 140 тысяч раз перерегистрировали авто через "Дію".
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: