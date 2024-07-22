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"Дія" будет указывать причину отказа перерегистрации авто

Понедельник, 22 июля 2024, 19:17 - Виктор Волокита

Минцифра совместно с МВД и сервисными центрами доработала водительские услуги. Теперь "Дія" будет указывать причину, если украинцам вдруг будет отказано в перерегистрации авто.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Раньше, чтобы узнать причину, надо было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений", - написал Федоров. 

Согласно его сообщению, чтобы избежать перекупов, продать через "Дію" можно только одно авто. 

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Напомним:

Украинцы уже более 140 тысяч раз перерегистрировали авто через "Дію".

Экономическая правда

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Дія авто МВД
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