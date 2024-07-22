ЕИБ в ближайшее время одобрит пакет поддержки энергосектора Украины на €250 миллионов – Минфин

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в ближайшее время одобрит пакет поддержки энергосектора Украины на 250 млн евро.

Об этом сообщает Министерство финансов по итогам онлайн-встречи министра финансов Сергея Марченко с главой Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надей Кальвино и главой представительства ЕИБ в Украине Жаном Эрик де Загоном.

"Стороны обсудили состояние внедрения программ сотрудничества, а также новые проекты поддержки. Правительство Украины и ЕИБ тщательно работают над подготовкой новых финансовых соглашений", - говорится в сообщении.

"Европейский инвестиционный банк системно поддерживает Украину в приоритетных направлениях. И мы продолжаем работать над расширением нашего партнерства. В целом объем инициатив ЕИБ в государственном секторе составляет 26 проектов объемом 5,3 млрд евро", - заявил Марченко.

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Объем портфеля совместных проектов в государственном и частном секторе является крупнейшим за все годы сотрудничества и достигает более 7 млрд евро. С начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ по всем направлениям - около 2 млрд евро, доминировали в Минфине.

Финансовая поддержка ЕИБ направляется на обеспечение приоритетных потребностей страны, в том числе на восстановление критической инфраструктуры и восстановление энергосистемы

Марченко также отметил насущную необходимость в поддержке энергетического сектора Украины, а также разработке новых проектов по восстановлению и развитию электроэнергетики в Украине. Ожидается, что банк в ближайшее время одобрит пакет поддержки энергетического сектора Украины на сумму 250 млн евро.

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Стороны договорились продолжить работу над эффективным внедрением текущих и потенциальных проектов и привлечением новых инвестиций ЕИБ в Украину.

Экономическая правда