Марченко о пакете увеличения налогов: Страны, которые принимают сложные решения, выигрывают войны
Министр финансов Сергей Марченко призвал народных депутатов поддержать законопроект о повышении военного сбора.
Об этом он написал в колонке для LB.ua.
"Война неумолима и она продолжается. Поэтому мы должны отвечать на новые запросы Сил обороны и других военных ведомств на дополнительное финансирование. Такая потребность составляет 500 млрд гривен", - написал Марченко.
"Международный опыт показывает, что страны, которые своевременно принимают сложные решения, выигрывают войны", - указал министр.
В качестве примера он привел Великобританию, которая в период Первой мировой войны смогла значительно увеличить налоговые поступления путем повышения ставки налога на прибыль с 6% до 30%. Это позволило стране обеспечить значительные средства для финансирования военных расходов. В США во время той же войны предельная налоговая ставка выросла с 7% до 77%, что также способствовало значительному росту поступлений.
Вторая мировая война вновь подтвердила этот принцип. В Великобритании максимальная ставка налога на прибыль повысилась до 97,5%. В США налог на самый низкий уровень доходов вырос с 4% до 23%, а налоги на сверхприбыль достигали 94%.
Он также написал, что основным источником финансирования дополнительных военных потребностей станут внутренние заимствования (220,1 млрд грн).
По его подсчетам, перевыполнение доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года - 75,8 млрд грн, сокращение расходов - 65,7 млрд грн и повышение акциза на топливо - 16,9 млрд грн.
Остальные 121,8 млрд грн должно принести повышение ставок военного сбора.
Напомним:
Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора.
Основные изменения, которые предлагаются:
- Повышение военного сбора:
- Для физических лиц - до 5% от доходов.
- Для юридических лиц (плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы) - 1% от дохода.
- Для ФЛП на едином налоге первой, второй, четвертой группы - 5%.
- Для ФЛП на едином налоге третьей группы - 1%.
- Другие налоги и сборы:
- 5% военный сбор при покупке банковских металлов.
- 30% военный сбор на продажу ювелирных изделий.
- 15% военный сбор при покупке нового авто (кроме случаев обеспечения лиц с инвалидностью).
- 5% военный сбор при продаже недвижимости (для физлиц, которые продали один объект за год).
- 5% военный сбор на услуги мобильной связи.
- Ежемесячный авансовый взнос по налогу на прибыль для продавцов горючего (в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, из расчета на 1 кубический метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа).
- Специфическая ставка акцизного налога на напитки (0,1 евро за литр). Уже принята ВР.