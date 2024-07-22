Марченко о пакете увеличения налогов: Страны, которые принимают сложные решения, выигрывают войны

Министр финансов Сергей Марченко призвал народных депутатов поддержать законопроект о повышении военного сбора.

Об этом он написал в колонке для LB.ua.

"Война неумолима и она продолжается. Поэтому мы должны отвечать на новые запросы Сил обороны и других военных ведомств на дополнительное финансирование. Такая потребность составляет 500 млрд гривен", - написал Марченко.

"Международный опыт показывает, что страны, которые своевременно принимают сложные решения, выигрывают войны", - указал министр.

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В качестве примера он привел Великобританию, которая в период Первой мировой войны смогла значительно увеличить налоговые поступления путем повышения ставки налога на прибыль с 6% до 30%. Это позволило стране обеспечить значительные средства для финансирования военных расходов. В США во время той же войны предельная налоговая ставка выросла с 7% до 77%, что также способствовало значительному росту поступлений.

Вторая мировая война вновь подтвердила этот принцип. В Великобритании максимальная ставка налога на прибыль повысилась до 97,5%. В США налог на самый низкий уровень доходов вырос с 4% до 23%, а налоги на сверхприбыль достигали 94%.

Он также написал, что основным источником финансирования дополнительных военных потребностей станут внутренние заимствования (220,1 млрд грн).

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По его подсчетам, перевыполнение доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года - 75,8 млрд грн, сокращение расходов - 65,7 млрд грн и повышение акциза на топливо - 16,9 млрд грн.

Остальные 121,8 млрд грн должно принести повышение ставок военного сбора.

Напомним:

Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора.

Основные изменения, которые предлагаются: