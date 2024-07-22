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"Охматдет" объявил тендер на восстановление больницы после ракетного удара

Понедельник, 22 июля 2024, 15:10 - Виктор Волокита

Благотворительный фонд "Охматдет - Здоровое детство" объявил тендер на ремонт фасада и внутренней отделки больницы, которая пострадала в результате российской ракетной атаки 8 июля. 

Об этом сообщается на сайте "Охматдета".

"Ищем надежных партнеров для выполнения строительных и ремонтных работ, чтобы как можно быстрее вернуть наше заведение к нормальному функционированию и сделать его еще лучше", - говорится в сообщении. 

Проект будет реализовываться по модели "Проектируй-строй", то есть подрядчик должен спроектировать и выполнить строительные работы.

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Победитель тендера будет иметь десять дней на разработку и утверждение графика работ, а после подписания договора - 45 календарных дней на установку окон и внутренний ремонт помещений и пять месяцев на выполнение фасадных работ. 

Гарантия выполненных работ - 10 лет.

Напомним:

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В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть погибшие и пострадавшие.

Охматдит медицина война Россия
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