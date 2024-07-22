НБУ с августа начнет изымать из обращения банкноты 500 гривен старого образца

С 1 августа 2024 года Нацбанк (НБУ) начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов (старого образца) с целью постепенной их замены на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банкнот номиналом 500 гривен старого образца в обращении постепенно будет становиться меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен. Однако банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством.

Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать", - пояснили в Нацбанке.

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Главная цель такого решения - повышение качества наличности в обращении, учитывая изношенность банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет находятся в обращении, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения, добавили в НБУ.

"Для Национального банка важно, чтобы вся национальная валюта Украины, которая находится в обращении, была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежная, защищенная и надлежащего качества.

Постепенная замена банкнот старого образца повысит защиту и качество денег в обращении и сделает расчеты более комфортными для граждан. Это не создаст неудобств, одновременно принесет пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам", - говорится в заявлении.

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Как будет происходить постепенная замена?

С 1 августа 2024 года Нацбанк совместно с банками постепенно будет изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Нацбанк прекратит подкреплять такими банкнотами кассы банков.

"Как следствие, попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации. В то же время замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена", - резюмировали в НБУ.

Экономическая правда