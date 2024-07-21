За неделю Нацбанк продал почти миллиард долларов на межбанке

За неделю с 15 по 19 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 950,2 млн долл, при этом, купил 270 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 15 по 19 июля Нацбанк продал 950,2 млрд долл, что на 417,84 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, в течение недели Нацбанк купил 270 тыс долл, что на 20 тыс больше, чем на прошлой неделе.

Всего с начала года Нацбанк продал 16,4 млрд долл, тогда как купил 117,8 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 8 по 12 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 532,36 млн долл, при этом, купил 250 тыс долл.

Экономическая правда