В Донецк остановилась подача воды из-за отключения света в России - Центр нацсопротивления

Временно оккупированном Донецке остановилась подача воды с Дона: из-за отключения света в России насосные станции водопровода Дон-Донбасс вышли из строя.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Из-за отключения света на России насосные станции нового канала Дон-Донбасс вышли из строя и водопровод остановился полностью. На ремонт необходимы месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Донецка имеют перебои с поставками воды, ведь водопровод Северский Донец - Донбасс не функционирует из-за боевых действий. Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, но его мощности проблему не решили.

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Центр национального сопротивления отмечает, что согласно международному праву, именно на оккупанта ложится ответственность за обеспечение жизнедеятельности на захваченных территориях.

Экономическая правда.

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