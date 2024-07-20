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Экспорт нефти из России в Китай за первую половину 2024 года вырос на 5%

Суббота, 20 июля 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз

Объем экспорта российской нефти в КНР в первой половине 2024 года вырос на 5%. Нефтеперерабатывающие компании под давлением ослабленной маржи погнались за баррелями со скидками.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце поступления российской нефти, в том числе по трубопроводам и морским судам, составили 8,43 млн тонн, или 2,05 млн баррелей в сутки (б/с), согласно данным Главного таможенного управления.

Это ниже 2,1 млн баррелей в сутки в мае и от исторического максимума в июне 2023 года в 2,56 млн баррелей в сутки. Хотя импорт сырой нефти в Китай из России упал на 20% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате, общий объем импорта в первой половине 2024 года вырос на 5%

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Умеренный российский импорт в июне частично объясняется снижением спроса со стороны независимых нефтепереработчиков Китая, поскольку сокращение маржи на фоне низкого внутреннего спроса на топливо заставило их сократить объемы производства до самого низкого уровня с начала 2020 года. Спрос на российскую нефть марки Urals, отгружаемую из европейских портов, также снизился, поскольку из-за напряженности в Красном море фрахтовые ставки оставались высокими.

Напомним:

"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.

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Экономическая правда

нефть Россия экспорт Китай
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