Суд взыскал с фирмы Ахметова переплату за свет криворожскими чиновниками

Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил взыскать с ООО "Днепровские энергетические услуги" 678 тыс грн. переплаты за энергетические услуги, которые оно получило от криворожского отдела образования.

Об этом говорится в решении суда от 11 июля.

Как установил суд, 1 февраля 2022 года отдел образования исполнительного комитета Металлургического районного в городе совета (Кривой Рог Днепропетровской области) заказал ООО "Днепровские энергетические услуги" электрическую энергию за 19,53 млн грн. Речь шла о 4,22 млн кВт*ч по 4,62 грн за 1 кВт*ч.

В дальнейшем с февраля до конца 2022 года стороны заключили 11 дополнительных соглашений, согласно которым цена сделки была уменьшена до 12,75 млн грн. за 2,55 млн кВт*ч, а цена за 1 кВт*ч постепенно росла до 5,92 грн. Рост, а согласно 10 соглашению и небольшое уменьшение суммы за 1 кВт*ч (до 5,69 грн) происходило в связи с колебанием цены за свет на рынке электрической энергии "На сутки вперед" за 1 кВт*ч по данным ГП "Оператор рынка".

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В то же время, согласно заключению Госаудитслужбы, фактическая сумма финансовых обязательств по договору составляла 12,07 млн грн, а не 12,75 млн, которые получил поставщик. То есть заказчик излишне уплатил 678 тыс грн.

Кроме того, по мнению прокуратуры, дополнительные соглашения о повышении цены за 1 кВт*ч заключены вопреки закону "О публичных закупках" и закону "О рынке электрической энергии".

Суд согласился с доводами Госаудитслужбы и прокуратуры, в частности относительно того, что ООО "Днепровские энергетические услуги"

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не предоставило доказательств осуществления закупки электрической энергии именно на рынке на сутки вперед

не доказало возникновение у него права изменить стоимость электрической энергии в связи с колебанием цен на рынке

не обосновало невозможность выполнения соглашения по предложенной на тендере цене

не привело причины, по которым выполнение соглашения стало для поставщика невыгодным

не доказало, что повышение цены было непрогнозируемым.

Кроме того, суд обратил внимание на умышленное занижение цены ООО "Днепровские энергетические услуги" при подаче предложений на тендере и отсутствие у него намерения поставлять товар по предложенной цене, поскольку увеличение цен по дополнительным соглашениям происходило в очень короткий срок с 15.07.2022 по 22.12.2022.

В результаты суд признал недействительными ряд дополнительных соглашений о повышении цены за 1 кВт*ч и назначил взыскать с ООО "Днепровские энергетические услуги" в пользу отдела образования исполнительного комитета Металлургического районного в городе совета 678 тыс грн. переплаты за электрическую энергию.

ООО "Днепровские энергетические услуги" принадлежит Ринату Ахметову через фирму "D. Solutions B.V." (Нидерланды).

Экономическая правда