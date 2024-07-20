Суд взыскал с фирмы Ахметова переплату за свет криворожскими чиновниками
Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил взыскать с ООО "Днепровские энергетические услуги" 678 тыс грн. переплаты за энергетические услуги, которые оно получило от криворожского отдела образования.
Об этом говорится в решении суда от 11 июля.
Как установил суд, 1 февраля 2022 года отдел образования исполнительного комитета Металлургического районного в городе совета (Кривой Рог Днепропетровской области) заказал ООО "Днепровские энергетические услуги" электрическую энергию за 19,53 млн грн. Речь шла о 4,22 млн кВт*ч по 4,62 грн за 1 кВт*ч.
В дальнейшем с февраля до конца 2022 года стороны заключили 11 дополнительных соглашений, согласно которым цена сделки была уменьшена до 12,75 млн грн. за 2,55 млн кВт*ч, а цена за 1 кВт*ч постепенно росла до 5,92 грн. Рост, а согласно 10 соглашению и небольшое уменьшение суммы за 1 кВт*ч (до 5,69 грн) происходило в связи с колебанием цены за свет на рынке электрической энергии "На сутки вперед" за 1 кВт*ч по данным ГП "Оператор рынка".
В то же время, согласно заключению Госаудитслужбы, фактическая сумма финансовых обязательств по договору составляла 12,07 млн грн, а не 12,75 млн, которые получил поставщик. То есть заказчик излишне уплатил 678 тыс грн.
Кроме того, по мнению прокуратуры, дополнительные соглашения о повышении цены за 1 кВт*ч заключены вопреки закону "О публичных закупках" и закону "О рынке электрической энергии".
Суд согласился с доводами Госаудитслужбы и прокуратуры, в частности относительно того, что ООО "Днепровские энергетические услуги"
- не предоставило доказательств осуществления закупки электрической энергии именно на рынке на сутки вперед
- не доказало возникновение у него права изменить стоимость электрической энергии в связи с колебанием цен на рынке
- не обосновало невозможность выполнения соглашения по предложенной на тендере цене
- не привело причины, по которым выполнение соглашения стало для поставщика невыгодным
- не доказало, что повышение цены было непрогнозируемым.
Кроме того, суд обратил внимание на умышленное занижение цены ООО "Днепровские энергетические услуги" при подаче предложений на тендере и отсутствие у него намерения поставлять товар по предложенной цене, поскольку увеличение цен по дополнительным соглашениям происходило в очень короткий срок с 15.07.2022 по 22.12.2022.
В результаты суд признал недействительными ряд дополнительных соглашений о повышении цены за 1 кВт*ч и назначил взыскать с ООО "Днепровские энергетические услуги" в пользу отдела образования исполнительного комитета Металлургического районного в городе совета 678 тыс грн. переплаты за электрическую энергию.
ООО "Днепровские энергетические услуги" принадлежит Ринату Ахметову через фирму "D. Solutions B.V." (Нидерланды).
Экономическая правда