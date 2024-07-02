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Прозрачность и детенизация: правительство одобрило постановление о Едином туристическом реестре 

Вторник, 2 июля 2024, 20:35 - Виктор Волокита

Кабинет министров одобрил инициированное Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры постановление о порядке ведения Единого туристического реестра (ЕТР). 

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Соответствующее решение приняли на заседании Правительства 28 июня. 

Принятое постановление определяет процедуру ведения ЕТР, его структуру, функционирование, администрирование, процедуру формирования и внесения информации о гостиницах и туристических операторов. 

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Ключевая цель функционирования Единого туристического реестра - обеспечение прозрачности и равных возможностей на рынке туристических услуг. 

Реестр создан для учета отелей и туристических операторов, то есть субъектов туристической деятельности.

Официально начать свою работу ЕТР должен с 1 января 2025 года. Запускать обновленный реестр будет Государственное агентство развития туризма. 

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"Полноценный запуск Единого туристического реестра будет способствовать детенизации сферы туризма, ведь позволит вести учет отелей и туристических операторов. Сейчас этот учет является добровольным", - говорится в сообщении. 

Впоследствии, как отмечают в министерстве, после полноценного запуска ЕТР, каждый сможет проверить легальность работы отелей и туроператоров. 

Экономическая правда

туризм правительство Кабмин
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