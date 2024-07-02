Прозрачность и детенизация: правительство одобрило постановление о Едином туристическом реестре 

Кабинет министров одобрил инициированное Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры постановление о порядке ведения Единого туристического реестра (ЕТР).

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Соответствующее решение приняли на заседании Правительства 28 июня.

Принятое постановление определяет процедуру ведения ЕТР, его структуру, функционирование, администрирование, процедуру формирования и внесения информации о гостиницах и туристических операторов.

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Ключевая цель функционирования Единого туристического реестра - обеспечение прозрачности и равных возможностей на рынке туристических услуг.

Реестр создан для учета отелей и туристических операторов, то есть субъектов туристической деятельности.

Официально начать свою работу ЕТР должен с 1 января 2025 года. Запускать обновленный реестр будет Государственное агентство развития туризма.

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"Полноценный запуск Единого туристического реестра будет способствовать детенизации сферы туризма, ведь позволит вести учет отелей и туристических операторов. Сейчас этот учет является добровольным", - говорится в сообщении.

Впоследствии, как отмечают в министерстве, после полноценного запуска ЕТР, каждый сможет проверить легальность работы отелей и туроператоров.

Экономическая правда