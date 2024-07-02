Зеленский уверяет, что правительство делает все, чтобы увеличить импорт электроэнергии из ЕС

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что правительство сейчас работает над получением согласия со стороны Евросоюза по вопросу увеличения импорта электроэнергии в Украину.

Об этом сказал Зеленский в вечернем видеообращении, передает "Интерфакс-Украина".

"Глава правительства доложил о мерах защиты энергообъектов: активная защита, РЭБ и прочее. Доложил и по восстановлению и нашей работе с европейскими партнерами для расширения импорта электричества в Украину. Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, согласованный с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь", - сообщил Зеленский.

По его словам, "мы делаем все, чтобы увеличить этот импорт, и это должно быть европейское решение".

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"Чиновники наши работают над соответствующим согласием (Евросоюза)", - заявил президент.

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