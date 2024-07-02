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Зеленький поручил Федорову проверить готовность мобильных операторов к отключениям света

Вторник, 2 июля 2024, 19:04 - Виктор Волокита

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить анализ по операторам связи.

Об этом он сообщил в вечернем обращении во вторник, 2 июля.

"Поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить мне анализ по операторам связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не придерживается соответствующих решений", - рассказал Зеленский. 

В последнее время неоднократно сообщалось, что во время отключений света качество мобильной связи существенно ухудшается, поскольку с отключением электричества украинцы массово переходят на мобильный интернет.

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Напомним: 

В Украине за последние полгода мобильные операторы установили рекордное количество базовых станций.

Экономическая правда

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мобильная связь Зеленский Минцифра
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