Сбыт, кадры, конкуренция с ОО: ЕБРР исследовал проблемы и состояние украинского бизнеса

После двух лет полномасштабной войны большинству украинских малых и средних предприятий удалось стабилизировать свою деятельность, что свидетельствует об их высокой адаптивности к условиям войны.

Об этом говорится в исследовании, обнародованном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Согласно результатам исследования, среди предприятий, которые остаются активными, в полной мере работает 85% и частично - 14%, что является лучшим результатом по сравнению с соответственно 57% и 37% в первый год войны.

Несмотря на текущие вызовы, доля МСП, которые сообщают о снижении прибыльности, снизилась почти вдвое, тогда как доля компаний, которые планируют продолжать бизнес, увеличилась.

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В то же время каждое пятое предприятие (19%) отметило рост прибыли по сравнению год к году.

О сокращении персонала отметили 34% предприятий, против 55% в первый год войны.

По результатам опроса, если война продлится еще год или дольше, 64% МСП намерены поддерживать существующий уровень активности, при этом доля предприятий, планирующих диверсифицировать или расширять бизнес, выросла втрое (12%).

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Основные вызовы, которые были определены, включают в себя падение спроса, сложность прогнозирования из-за неопределенности, увеличение расходов и нехватку рабочей силы.

Согласно исследованию, прогнозы будущего развития событий при условии продолжения войны являются неоднозначными: 49% респондентов считают, что состояние их бизнеса в ближайшее время не изменится, 24% - ожидают падения; 17% - прогнозируют рост и 2% - закрытие бизнеса.

9% руководителей компаний отметили, что не могут предсказать развитие событий. По сравнению с прошлогодними показателями выросла доля тех, кто дает положительный прогноз (+11%), и сократилась доля тех, кто был не способен сделать прогноз (-12%).

Среди негативных трендов, вызванных войной, МСП называют недостаточно быстрое восстановление объемов сбыта, нехватку кадров из-за мобилизации и миграции, ограниченное инвестирование и активизацию конкуренции бизнеса с общественными организациями, которые финансируются донорами.

Исследование проводилось в два этапа и включало качественное (16 экспертных интервью) и количественное репрезентативное исследование (150 телефонных интервью) МСП в секторах производства и услуг во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Результаты получены по состоянию на конец апреля 2024 года с определением негативных и позитивных тенденций, ключевых проблем и потребностей компаний.

Донорское финансирование на это исследование было предоставлено Швейцарией через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР и Европейским Союзом (ЕС) в рамках программы "Женщины в бизнесе".

Напомним:

На начало 2024 года общий объем предоставленного ЕБРР в секторе МСП прямого финансирования и кредитов, гарантированных через партнерские банки, составлял около €450 млн. ЕБРР выделил более €4,5 млрд в Украине с начала полномасштабной войны.

Акционеры ЕБРР недавно приняли увеличение оплаченного капитала на €4 млрд, которое позволит Банку продолжать инвестиции на текущем уровне во время войны с возможным увеличением объема после перехода к восстановлению.

Экономическая правда