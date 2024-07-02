Правительство выделило почти 6 миллиардов на жилье ветеранам

Министерство по делам ветеранов Украины распределило субвенций на выплату денежной компенсации для приобретения жилья по трем бюджетным программам в объеме 5,7 миллиардов гривен, предусмотренных на 2024 год.

Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун по итогам заседания Правительства.

Он отметил, что 2 июля Кабмин утвердил это распределение, поэтому за счет распределенных средств денежную компенсацию за жилье в этом году получат почти 2500 человек.

Средства на приобретение жилья получат:

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лица с инвалидностью вследствие войны I - II группы, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц;

лица с инвалидностью вследствие войны I - II группы, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств и члены семей погибших (умерших) таких ветеранов;

внутренне перемещенные лица, которые принимали участие в АТО/ООС и признаны участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы.

По словам Порхуна, Минветеранов собрал от областей сводную информацию о потребности на выплату денежной компенсации на приобретение жилья. В ближайшее время местные распорядители средств уже будут перечислять согласно помесячной росписи денежную компенсацию на специальные счета получателей, открытые в Ощадбанке.

"После получения средств ветераны и члены семей погибших самостоятельно выбирают жилье, которое хотят приобрести. Такое жилье может быть, как на вторичном рынке, так и на первичном - при условии, что оно обязательно введено в эксплуатацию", - сообщил Александр Порхун.

Напомним:

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В 2023 году были распределены 5,9 млрд грн на компенсацию более 2,6 тыс ветеранам войны и членам их семей. Уже 2155 из них приобрели жилье.

Экономическая правда