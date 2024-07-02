"Укрзализныця" запускает контейнерные и контрейлерные поезда в порт Дуйсбург 

АО "Укрзализныця" и Duisburger Hafen Aktiengesellschaft летом планируют запустить регулярные контейнерные и контрейлерные поезда между Украиной и портом Дуйсбург.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

В сообщении говорится, что уже подписан соответствующий меморандум.

"Благодаря сотрудничеству с крупнейшим в мире речным портом компания сможет организовывать совершенно новый сервис door to door для украинских и европейских клиентов. Первый поезд по маршруту терминал ЦТС Лиски - порт Дуйсбург отправится уже этим летом", - рассказали в пресс-службе.

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Там также добавили, что к перевозке будут приниматься все грузы, которые транспортируются железнодорожным или автотранспортом.

"Из порта, несмотря на то, что он находится относительно далеко от моря, грузы направляются в другие страны Европы, Ближнего Востока и Африки", - отметили в пресс-службе.

Порт Дуйсбург расположен вблизи от места слияния рек Рур и Рейн, примерно в 190 километрах от Северного моря. Он является крупнейшим внутренним речным портом не только в Европе, но и в мире. В порту расположено 8 контейнерных терминалов.

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Напомним:

"Укрзализныця" и государственная испанская железнодорожная компания Renfe готовят первые наработки в рамках пилотного проекта по внедрению поездов, которые адаптируются к различной ширине колеи - для 1520 мм / 1435 мм / 1668 мм.

Экономическая правда