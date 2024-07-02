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США выделили более 170 миллионов долларов компании Moderna для вакцины от птичьего гриппа

Вторник, 2 июля 2024, 16:58 - Артур Крыжный

Правительство США выделило 176 миллионов долларов компании Moderna для разработки вакцины против птичьего гриппа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной беспокойства стала вспышка вируса H5N1 среди молочных коров в нескольких штатах США и инфицированием трех работников молочной промышленности, начиная с марта этого года.

Средства, полученные от Управления биомедицинских исследований и разработок США, будут использованы для завершения разработки и тестирования допандемической вакцины на основе мРНК против птичьего гриппа H5N1, говорится в заявлении компании.

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Соглашение также включает дополнительные опции для подготовки и ускорения реагирования на будущие угрозы для здоровья населения, сообщили в компании.

В марте американские чиновники сообщили о первой вспышке вируса H5N1 среди молочного скота, который с тех пор инфицировал более 130 стад в 12 штатах.

Ученые обеспокоены тем, что влияние вируса на птицеводство и молочное производство может увеличить риск того, что вирус будет мутировать и приобретет способность легко распространяться среди людей, вызывая пандемию.

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Экономическая правда.

США финансирование вакцина
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