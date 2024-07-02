США выделили более 170 миллионов долларов компании Moderna для вакцины от птичьего гриппа

Правительство США выделило 176 миллионов долларов компании Moderna для разработки вакцины против птичьего гриппа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной беспокойства стала вспышка вируса H5N1 среди молочных коров в нескольких штатах США и инфицированием трех работников молочной промышленности, начиная с марта этого года.

Средства, полученные от Управления биомедицинских исследований и разработок США, будут использованы для завершения разработки и тестирования допандемической вакцины на основе мРНК против птичьего гриппа H5N1, говорится в заявлении компании.

Реклама:

Соглашение также включает дополнительные опции для подготовки и ускорения реагирования на будущие угрозы для здоровья населения, сообщили в компании.

В марте американские чиновники сообщили о первой вспышке вируса H5N1 среди молочного скота, который с тех пор инфицировал более 130 стад в 12 штатах.

Ученые обеспокоены тем, что влияние вируса на птицеводство и молочное производство может увеличить риск того, что вирус будет мутировать и приобретет способность легко распространяться среди людей, вызывая пандемию.

Реклама:

Экономическая правда.