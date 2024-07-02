НБУ разработал единый алгоритм непрерывной работы банков в особый период

Национальный банк Украины систематизировал в одном документе все регуляции, которые касаются бесперебойного функционирования участников рынка финансовых услуг в случае наступления особого периода.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет об обеспечении непрерывной работы Национального банка, банков, небанковских финансовых учреждений, других лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

"Как регулятор финансового рынка Национальный банк определяет особенности функционирования финансовых учреждений в случае введения военного положения или особого периода. С этой целью за период 2004-2024 годов было выпущено почти 200 нормативно-правовых и распорядительных актов", - сообщает Нацбанк.

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Сейчас Национальный банк оформляет их в единую систему, которая определяет:

Режимы функционирования субъектов рынка финансовых услуг Украины во время особого периода (режим повышенной готовности, ограниченный режим, критический режим);

Порядок принятия Национальным банком решения о переходе к функционированию финансовой системы в одном из определенных режимов и механизм информирования участников рынка об этом;

Направления нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов рынка финансовых услуг в особый период по непрерывности осуществления деятельности и функционирования учреждений, а также особенности обеспечения предоставления услуг клиентам и взаимоотношений между субъектами рынка финансовых услуг и Национальным банком;

Требования к разработке Национальным банком и субъектами рынка финансовых услуг соответствующих протоколов и порядок введения их в действие.

Экономическая правда