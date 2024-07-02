Украина получила почти 6 тысяч солнечных панелей для больниц: их установят в 5 областях  

В рамках совместного проекта Министерства энергетики, Министерства здравоохранения и Европейской комиссии "Луч надежды" в Украину поступило несколько партий солнечных панелей производства компании Enel S.p.A.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Речь идет о 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт. Все они будут переданы для обеспечения потребностей украинских больниц.

В пресс-службе также отметили, что энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.

Реклама:

Напомним:

Для установки нового энергетического оборудования при координации Минэнерго и содействии Еврокомиссии эксперты Программы развития Организации Объединенных Наций (UNDP) провели энергоаудит 26 учреждений здравоохранения страны.

Экономическая правда

Реклама: