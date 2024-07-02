Экономика РФ "перегрета", но до кризиса еще очень долго - экономист

Экономике России еще далеко до кризиса, но если цены на нефть кратно упадут, то он однозначно начнется.

Такое мнение высказала вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова в интервью Forbes Ukraine.

"Экономика РФ перегрета, но до кризиса еще, к сожалению, очень долго", - заявила она.

По словам экономистки, сложно добиться кризиса, если Запад не перекроет российский экспорт нефти.

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"Кто-то может сказать, что это в принципе невозможно: могли бы перекрыть на шесть месяцев, а дальше все равно найдут новые пути. Или перекроем, а цена вырастет и частично компенсирует потери", отметила она.

Так, если завтра по каким-то причинам цена на нефть снизится до $40, то в экономике РФ однозначно начнется кризис.

"Но цены на нефть пока не планируют так падать, поэтому есть ресурсы продолжать войну. При такой цене на нефть РФ точно имеет как минимум несколько лет без кризиса", - добавила Рыбакова.

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Напомним:

Общий доход российских компаний в 2023 году упал на 36% - до 814 трлн руб, следует из данных аналитического портала Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Экономическая правда.