Агрессия России побуждает немецкие компании нарушить табу на обслуживание ВПК

Количество немецких компаний, которые переходит в сферу военного оборудования и услуг, растет, нарушая распространенное табу на поставки вооружений.

Об этом сообщает газета Financial Times.

На прошлой неделе акции компании Deutz, производителя двигателей, подскочили более чем на 20 процентов после того, как она заявила, что планирует строить танковые двигатели параллельно с производством мотоциклов. Эта машиностроительная группа является одной из тех производственных и инжиниринговых компаний Mittelstand, которые пересматривают или прекращают свой запрет на оборонные контракты.

Значительная часть немецкого бизнеса долгое время избегала связей с оборонным сектором из-за наследия промышленного сотрудничества с нацистским режимом. Но с февраля 2022 года некоторые ключевые игроки в цепочке поставок машиностроительной продукции в стране, такие как производитель лазеров Trumpf и фирма-производитель комплектующих Hawe Hydraulik, нацелились на военные контракты.

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Кэтрин Клювер Эшбрук, политолог и бывший директор Немецкого совета по международным отношениям, отметила, что давнее отношение к оборонному сектору быстро меняется.

"После трех лет войны на европейском континенте, с огромными экономическими потерями, Германия, кажется, готова к историческим изменениям", - сказала она.

Изменение в отношении произошло после того, как Олаф Шольц объявил о создании фонда в размере 100 миллиардов евро для усиления обороны Германии и модернизации ее вооруженных сил на фоне войны в Украине. Германия планирует отправить бронетанковую бригаду в Литву - первое постоянное зарубежное развертывание в новейшей истории страны - и восстанавливает ограниченную форму национальной службы.

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Часть немецкого общества также пересматривает свою послевоенную неприязнь. Опрос этого года, проведенный немецкой компанией PwC, показал, что почти 70 процентов опрошенных поддерживают увеличение расходов на оборону.

"Агрессивная война России против Украины, безусловно, повысила осознание в нашем обществе того, что свободу нужно защищать военными средствами, если это необходимо", - заявили в компании Daimler Truck, которая в прошлом месяце объявила о новом контракте на поставку 1500 грузовиков канадским военным.

Карл Хаусген, глава инжиниринговой компании Hawe Hydraulik, которая отменила запрет на оборонные заказы в 2022 году, сказал, что вторжение России в Украину и дальнейший толчок для Европы увеличить свои военные расходы уменьшили стигму вокруг оборонного сектора.

"Значительная часть оборонной цепи поставок имеет совсем другой имидж, чем три-четыре года назад", - сказал он в интервью.

Экономическая правда.