ЕС восстановил пошлины на яйца и сахар из Украины из-за превышения объемов импорта

ЕС со 2 июля задействовал механизм защитных пошлин в отношении новых наименований украинских товаров – яиц и сахара.

Об этом сообщил Генеральный директорат сельского хозяйства и сельского развития Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Несмотря на утверждение украинского правительства, что ЕС не имеет таких планов в ближайшее время, со 2 июля Евросоюз возобновил тарифные квоты на импорт яиц и сахара из Украины.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был задействован впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, а теперь под его действие попали еще два наименования.

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Новый механизм предохранителей предусматривает, что так называемый "экстренный тормоз" для семи сельскохозяйственных товаров автоматически срабатывает, если объемы импорта достигли среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Для яиц и сахара этот средний показатель составляет 23 188,96 тонны и 262 652,68 тонны соответственно.

Поскольку импорт яиц и сахара из Украины с начала 2024 года уже превышает объемы, установленные тарифной квотой, дополнительный импорт будет продолжаться по пошлинам режима наибольшего благоприятствования.

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Подробно о механизме предохранителей читайте в статье Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.

Европейская правда.