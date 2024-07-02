Курс валют на 2 июля: доллар и евро ощутимо подорожали

По состоянию на 2 июля Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 19 копеек, евро - на 42 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,64 грн, евро - 43,68 грн (на 1 июля доллар - 40,45 грн, евро - 43,26 грн).

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,78 - 40,87 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 43,90 - 44,08 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,40 - 40,90 грн (курс на 1 июля - 40,40- 40,85 грн);

Евро - 43,50 - 44,10 грн (курс на 1 июля - 43,40 - 44,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,25 - 40,85 грн;

Укрсиббанк - 40,25 - 40,85 грн;

ПУМБ - 40,50 - 40,99 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,816 грн за доллар, monobank - 40,80 грн.

Экономическая правда.