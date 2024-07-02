Нефть торгуется возле двухмесячного максимума на оптимизме летнего спроса

Цены на нефть увеличились во вторник, удерживаясь возле двухмесячных максимумов на фоне ожиданий роста спроса на топливо из-за летнего туристического сезона и возможного снижения процентных ставок в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов до $86,80 за баррель после роста на 1,9% на предыдущей сессии до самого высокого закрытия с 30 апреля.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 15 центов до 83,53 доллара за баррель после роста на 2,3% до максимума с 26 апреля.

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По словам Ванданы Хари, основателя аналитической компании Vanda Insights, движение цен на нефть "больше обусловлено страхом и настроениями, чем фундаментальными факторами", указывая на перспективы летнего спроса на топливо и более высокую вероятность конфликта между Израилем.

Ожидается, что спрос на бензин в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, возрастет с началом летнего сезона путешествий, который начнется на этой неделе с празднованием Дня независимости.

Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что количество поездок в праздничный период будет на 5,2% выше, чем в 2023 году, причем только автомобильные путешествия будут на 4,8% выше, чем годом ранее.

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Признаки замедления инфляции в США восстанавливают надежду на то, что Федеральный резерв может снизить процентные ставки, возможно, в сентябре.

Экономическая правда.