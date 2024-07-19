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Украина увеличила в этом году экспорт зерна до 7 миллионов тонн в месяц

Пятница, 19 июля 2024, 20:08 - Артур Крыжный

По сравнению с прошлым годом Украина увеличила объемы экспорта зерна и сейчас ежемесячно в среднем экспортируется 7 млн тонн.

Об этом рассказал в эфире Украинского радио президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко.

По его словам, 80-85% экспорта приходится на Черноморский зерновой коридор, который возобновил свое функционирование в другом формате.

Он отметил, что путем возобновления работы зернового коридора объемы вывоза украинского зерна выросли.

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"Конечно, надо добавить, что Дунайский логистический путь никогда в таком объеме не перевозил продукцию. Это на втором месте после Черноморского зернового коридора. Третье место - это железнодорожные и автомобильные перевозки. Поэтому общий объем экспорта в отдельные месяцы у нас даже превышает то, что мы имели в среднем за предыдущий год. Речь идет о 7 млн тонн - это примерно то, что мы ежемесячно сейчас экспортируем", - уточнил эксперт.

По его словам, в целом, когда началась большая война, стоимость логистики выросла примерно в четыре с половиной раза.

Экономическая правда.

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