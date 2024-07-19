Фонд госимущества продал Ахтырский хлебокомбинат почти за 50 миллионов

фото: фги

Фонд госимущества провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Ахтырский комбинат хлебопродуктов" в Сумской области на сумму 49,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

"Также покупатель дополнительно уплатит 9,9 млн гривен НДС, общий экономический эффект может составить более 59,6 млн гривен.

Ахтырский комбинат хлебопродуктов - действующее предприятие, занимается изготовлением муки. Новый владелец получает актив со значительным потенциалом для развития, расположенный в удобном месте с развитой логистикой. Приобретенный объект включает 259 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры, 24 единицы транспортных средств и спецтехники и 1 496 единиц движимого имущества", - говорится в сообщении.

Реклама:

Согласно условиям продажи, новый владелец обязан не допустить увольнения работников и погасить задолженность в течение 6 месяцев.

По данным Prozorro.Продажи, победителем аукциона стало ООО "Голованевское хлебоприемное предприятие" со ставкой, равной стартовой цене, - 49,7 млн грн. Компания была единственным участником аукциона.

Как отмечает liga.net, владельцем компании ранее была Винницкая промышленная компания Виктора Пономарчука (группа ViOil). Летом 2023 года компанию переписали на жительницу Голованевска Карину Настенко, при этом директор остался предыдущий - Валентин Гороховский.

Реклама:

Экономическая правда