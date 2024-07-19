IEA ожидает рекордного роста спроса на электроэнергию в мире, в частности из-за жары

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует рост спроса на электроэнергию в 2024 и 2025 годах на одном из самых высоких уровней за последние два десятилетия.

Об этом говорится в отчете IEA.

В отчете говорится, в частности, что мировой спрос на электроэнергию растет самыми быстрыми темпами за последние годы благодаря устойчивому экономическому росту, интенсивной жаре и растущему использованию технологий, работающих на электроэнергии, таких как электромобили и тепловые насосы.

В то же время, возобновляемые источники энергии продолжают стремительный рост, а солнечная энергетика продолжает устанавливать новые рекорды.

Реклама:

По прогнозам, мировой спрос на электроэнергию вырастет примерно на 4% в 2024 году по сравнению с 2,5% в 2023 году - это будет самый высокий годовой темп роста с 2007 года, за исключением отскоков, наблюдавшихся после мирового финансового кризиса и пандемии Covid-19.

Согласно отчету, значительный рост мирового потребления электроэнергии продолжится и в 2025 году, когда рост снова составит около 4%.

"Возобновляемые источники электроэнергии также быстро развиваться в этом и следующем годах, а их доля в мировой поставке электроэнергии, по прогнозам, возрастет с 30% в 2023 году до 35% в 2025 году. Прогнозируется, что в 2025 году количество электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников во всем мире, впервые затмит количество электроэнергии, произведенной из угля.

Реклама:

Ожидается, что только солнечная энергетика обеспечит примерно половину роста мирового спроса на электроэнергию в 2024-2025 годах, а солнечная и ветровая энергетика вместе - три четверти этого роста", - говорится в сообщении.

Несмотря на резкий рост возобновляемых источников энергии, мировое производство электроэнергии из угля вряд ли снизится в этом году из-за значительного роста спроса, особенно в Китае и Индии, говорится в отчете.

Экономическая правда