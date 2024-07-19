IEA ожидает рекордного роста спроса на электроэнергию в мире, в частности из-за жары
Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует рост спроса на электроэнергию в 2024 и 2025 годах на одном из самых высоких уровней за последние два десятилетия.
Об этом говорится в отчете IEA.
В отчете говорится, в частности, что мировой спрос на электроэнергию растет самыми быстрыми темпами за последние годы благодаря устойчивому экономическому росту, интенсивной жаре и растущему использованию технологий, работающих на электроэнергии, таких как электромобили и тепловые насосы.
В то же время, возобновляемые источники энергии продолжают стремительный рост, а солнечная энергетика продолжает устанавливать новые рекорды.
По прогнозам, мировой спрос на электроэнергию вырастет примерно на 4% в 2024 году по сравнению с 2,5% в 2023 году - это будет самый высокий годовой темп роста с 2007 года, за исключением отскоков, наблюдавшихся после мирового финансового кризиса и пандемии Covid-19.
Согласно отчету, значительный рост мирового потребления электроэнергии продолжится и в 2025 году, когда рост снова составит около 4%.
"Возобновляемые источники электроэнергии также быстро развиваться в этом и следующем годах, а их доля в мировой поставке электроэнергии, по прогнозам, возрастет с 30% в 2023 году до 35% в 2025 году. Прогнозируется, что в 2025 году количество электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников во всем мире, впервые затмит количество электроэнергии, произведенной из угля.
Ожидается, что только солнечная энергетика обеспечит примерно половину роста мирового спроса на электроэнергию в 2024-2025 годах, а солнечная и ветровая энергетика вместе - три четверти этого роста", - говорится в сообщении.
Несмотря на резкий рост возобновляемых источников энергии, мировое производство электроэнергии из угля вряд ли снизится в этом году из-за значительного роста спроса, особенно в Китае и Индии, говорится в отчете.
Экономическая правда