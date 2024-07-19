Сроки ремонтов на АЭС пытаются максимально сократить - Галущенко

Энергетики пытаются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций, где это позволяют вопросы ядерной безопасности.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Министр сообщил, что ремонтная кампания на атомной генерации спланирована так, чтобы АЭС на подконтрольной правительству территории работали всеми блоками в течение осенне-зимнего периода.

"Сегодня с учетом той сложной ситуации, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки там, где это возможно, основное - без угрозы для ядерной и радиационной безопасности", - сказал Галущенко.

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Он отметил, что выход из ремонта дополнительного энергоблока АЭС ощутимо меняет ситуацию в энергосистеме, ведь большинство блоков имеют мощность 1 ГВт. А в пиковые часы потребления дефицит может составлять до 3 ГВт.

Напомним:

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.

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Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

Экономическая правда.