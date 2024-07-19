В Минэнерго рассказали, как повлияет отмена перевода времени на энергетику
Пятница, 19 июля 2024, 16:49 -
По подсчетам Минэнерго, отмена перевода часов не окажет драматического влияния на энергосистему.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"По нашим подсчетам драматического влияния на энергетику мы не видим, с точки зрения времени", - заявил он.
Ранее, Верховная Рада поддержала в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
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Впоследствии, Академия наук высшей школы обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.
По словам президента учреждения Александра Наконечного это решение увеличит расходы на освещение в вечерние часы весной, летом и осенью.
Экономическая правда.
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