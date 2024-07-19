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В Минэнерго рассказали, как повлияет отмена перевода времени на энергетику

Пятница, 19 июля 2024, 16:49 - Артур Крыжный

По подсчетам Минэнерго, отмена перевода часов не окажет драматического влияния на энергосистему.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"По нашим подсчетам драматического влияния на энергетику мы не видим, с точки зрения времени", - заявил он.

Ранее, Верховная Рада поддержала в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

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Впоследствии, Академия наук высшей школы обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.

По словам президента учреждения Александра Наконечного это решение увеличит расходы на освещение в вечерние часы весной, летом и осенью.

Экономическая правда.

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энергетика электроэнергия Украина
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