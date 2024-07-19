В Украине изменили форму билета на автобус

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры утвердило новую форму автобусного билета.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как говорится в сообщении, теперь билет может быть произвольной формы, главное - чтобы были отражены основные атрибуты, в которых нуждаются пассажиры и которые требует профильное законодательство.

"В силу изменения вступают через три месяца со дня официальной публикации - то есть 19 октября. За это время перевозчики смогут подготовиться к использованию обновленной формы билета", - сообщили в министерстве.

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Среди основных изменений:

отменена норма относительно цвета и размера билета, тарифных зон, в зависимости от вида сообщения. Теперь не имеет значения, какого цвета и размера будет билет - главное наличие обязательных элементов.

определены обязательные реквизиты - это информация о маршруте, стоимость проезда, регистрационный номер билета, время и дату отправления и прибытия рейса, информация о перевозчике и операторе автоматизированной системы учета оплаты проезда, данные о страховании. Также среди обязательных реквизитов - срок/срок действия билета, если на маршруте действует автоматизированная система учета оплаты проезда.

Также, как говорится в сообщении, обновленный приказ определяет, что электронный билет может быть на телефоне или любом другом цифровом гаджете и является равноценным напечатанному билету.

Напомним:

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В начале июня Верховная Рада одобрила законопроект Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры №5705. Он создает предпосылки к внедрению электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Экономическая правда