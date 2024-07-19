Галущенко назвал недостоверной информацию об авариях на Южноукраинской АЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южноукраинской АЭС - не правда и российский нарратив.

Об этом он сообщил в Верховной Раде.

"Центр противодействия дезинформации уже высказал позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что сначала эта информация появилась на российских каналах", - заявил он.

"Потом экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается", - продолжил Галущенко.

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Министр энергетики отметил, что эту ситуацию должны переадресовать компетентным органам, которые должны спросить экспертов, "для чего они вносят в медиапространство российские нарративы".

Напомним:

Ранее сообщалось, что на Южноукраинской АЭС за три дня сгорело три трансформатора тока, что привело к ухудшению ситуации со светом.

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Экономическая правда.